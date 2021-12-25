Мозякин заявил, что пока не планирует заниматься тренерской деятельностью

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Мозякин заявил, что не намерен возобновлять игровую карьеру и пока не думает о том, чтобы стать тренером.

«Если говорить про дальнейшие планы, то про тренерскую деятельность пока не думал, хочется с семьей побыть, перезагрузиться, с детьми повозиться. Что касается игровой карьеры]у меня были изначально разговоры с «Металлургом» по контракту, но то, что предлагали, я не видел смысла продолжать», - приводит слова Мозякина ТАСС.

5 июля стало известно, что Мозякин решил завершить профессиональную карьеру. Контракт 40-летнего нападающего с «Металлургом» истек 30 апреля 2021 года.

Мозякин играл в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) с момента ее основания. Хоккеист выступал за «Металлург» с 2011 года, вместе с командой дважды становился обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016). Он лучший бомбардир (928 очков), снайпер (419 голов), ассистент (509 передач) в истории КХЛ и обладатель множества рекордов России по хоккею с шайбой.