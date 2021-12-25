Мозякин вместо переговоров с «Питтсбургом» выбрал выступление за сборную России на ЧМ

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Мозякин рассказал, что вместо переговоров с «Питтсбургом» выбрал выступления за сборную России на чемпионате мира.

«Звал «Питтсбурга»? Было предложение, но это больше разговоры просто были, вилами по воде. Это был 2013 год, я тогда знал, что поеду в сборную России и выбрал чемпионат мира, на котором мы выступили неудачно, - приводит слова Сергея РИА Спорт.

5 июля стало известно, что Мозякин решил завершить профессиональную карьеру. Контракт 40-летнего нападающего с «Металлургом» истек 30 апреля 2021 года.

Мозякин играл в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) с момента ее основания. Хоккеист выступал за «Металлург» с 2011 года, вместе с командой дважды становился обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016). Он лучший бомбардир (928 очков), снайпер (419 голов), ассистент (509 передач) в истории КХЛ и обладатель множества рекордов России по хоккею с шайбой.