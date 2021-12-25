«Локомотив» одержал победу над «Амуром» в Хабаровске

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Амуром» и «Локомотивом» завершился победой ярославской команды со счетом 4:2.

В составе железнодорожников шайбы забросили Егор Коршков (8-я минута), Георгий Иванов (18), Денис Алексеев (27) и Рид Буше (56). Хабаровчане ответили голами Данила Файзуллина (19) и Дмитрия Архипова (49).

Таким образом, «Локомотив» набрал 54 очка и расположился на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Амур» идет десятым на Востоке с 38 очками.

29 декабря ярославцы сыграют дома против «Спартака», а дальневосточная команда двумя днями ранее на своей площадке примут СКА.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) – «Локомотив» (Ярославль) – 2:4 (1:2, 0:1, 1:1)

Голы:

0:1 – Коршков (Красковский), 07:18

0:2 – Иванов (Марченко), 17:22

1:2 – Файзуллин (Волгин, Горшков), 18:43 (бол.)

1:3 – Алексеев (Анисимов, Буше), 26:12

2:3 – Архипов (Шаров), 48:00

2:4 – Буше (Анисимов, Алексеев), 55:43

Вратари: Бартошак (Аликин, 27) – Паскуале

Броски: 22 – 28.

Штраф: 2 – 6.