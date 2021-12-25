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«Адмирал» по буллитам оказался сильнее «Нефтехимика»

Встреча регулярного чемпионата КХЛ прошла на льду «Фетисов-Арены» во Владивостоке.
25 декабря 2021 12:32

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» на своей площадке принимал «Нефтехимик». Победу по буллитам одержал владивостокский клуб. В основное время игра завершилась со счетом 2:2.

У хозяев отличились Войцех Мозик (18-я минута) и Либор Шулак (51-я). Гости ответили заброшенными шайбами в исполнении Максима Березина (16-я) и Вячеслава Лещенко (52-я).

Таким образом, «Адмирал» с 27 очками располагается на 11-й позиции Восточной конференции. «Нефтехимик» находится на седьмом месте, имея в своем активе 42 очка.

27 декабря команды снова сыграют между собой во Владивостоке. Противостояние начнется в 12:30 по московскому времени.

источник: «Советский спорт»
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