Каменский назвал главную мотивацию российских хоккеистов на МЧМ-2022

Советник главного тренера сборной России Валерий Каменский назвал главную мотивацию хоккеистов молодежной команды на МЧМ-2022.

«Мотивация всегда у каждого игрока есть, попасть в сборную на Олимпиаду - это мечта. Поэтому вне зависимости ни от чего ребята будут стараться выиграть турнир, показать себя с лучшей стороны», - приводит слова Каменского «СЭ».

Напомним, что молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря по 5 января в Канаде. Сборная России выступит в группе В, где сыграет с командами США, Швецией, Словакией и Швейцарией.

Команда Сергея Зубова свой первый матч проведет 26 декабря против сборной Швеции. Встреча начнется в 14:30 по московскому времени.

Ранее молодежная сборная России уступила Канаде в контрольном матче. Дубль оформил Матвей Мичков.