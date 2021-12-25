Фетисов – об Аскарове: Если он справится с волнением, то это станет преимуществом для сборной России

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился мнением по поводу игры голкипера молодежной сборной России Ярослава Аскарова.

Напомним, что тренерский штаб включил 19-летнего вратаря в состав национальной команды на МЧМ-2022, который состоится в двух канадских городах, а именно в Эдмонтоне и Ред-Дире. Сроки проведения турнира – с 26 декабря по 5 января.

– Вратарь это вообще особенная роль в хоккее. У него есть незаменимая вещь – опыт. В трех молодежных чемпионатах мира мало кто принимал участие. Если справится с волнением, то наличие Аскарова в рамке может стать нашим преимуществом, – приводит слова Фетисова «Чемпионат».

Добавим, что сборная России сыграет в группе B – ее соперниками станут США, Швеция, Словакия и Швейцария. Первая игра на турнире для подопечных Сергея Зубова запланирована на 27 декабря со шведами.

На прошлом чемпионате мира Россия дошла до полуфинальной стадии, где разгромно уступила Канаде (0:5). В матче за третье место команда проиграла Финляндии (1:4).