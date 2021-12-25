Фазель сообщил, что Кубок Шпенглера-2021 не состоится из-за коронавируса

Почетный президент Международной федерации хоккея Рене Фазель сообщил о том, что Кубок Шпенглера-2021, который был запланирован на 26-31 декабря, отменен.

Функционер заявил, что данное решение было принято в связи со сложной эпидемиологической ситуаций в стане одного из участников турнира, а именно «Давоса». Отмечается, что тесты 17 игроков команды на Covid-19 оказались положительными.

– Этим утром было принято решение отменить турнир. У 17 игроков «Давоса» обнаружены положительные тесты на коронавирус, – цитирует Фазеля ТАСС.

Добавим, что помимо «Давоса», принять участие в Кубке Шпенглера должны были швейцарский «Берн», чешская «Спарта», финский клуб КалПа, «Слован» из Братиславы, а также шведская команда «Фрелунда».