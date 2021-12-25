СКА победил «Сибирь» на выезде, Гусев набрал три результативных очка

Хоккеисты СКА обыграли «Сибирь» (4:3) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.
Отметим, что авторами заброшенных шайб у петербургского клуба стали Леонид Комаров (5-я минута), Никита Гусев (21), Антон Бурдасов (27) и Михаил Воробьев (49). Хозяева ответили голами Ника Шора (26), Юрки Йокипакки (30) и Никиты Сетдикова (33).
Таким образом, СКА набрал 60 очков и укрепил свое лидерство в турнирной таблице Западной конференции. «Сибирь» идет шестой на Востоке (48 очков).
27 декабря армейцы сыграют в гостях против «Амура», а новосибирцы в тот же день на своей площадке примут «Салават Юлаев».
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Сибирь» (Новосибирск) – СКА (Санкт-Петербург) – 3:4 (0:1, 3:2, 0:1)
Голы:
0:1 – Комаров (Фантенберг), 04:14
1:1 – Гусев (Кузьменко), 20:40 (бол.)
1:2 – Шор, 25:16
1:3 – Бурдасов (Фантенберг, Гусев), 26:52
2:3 – Йокипакка (Пьянов, Бодров), 29:18
3:3 – Сетдиков (Чайковски, Алексеев), 32:33
3:4 – Воробьев (Гусев), 48:26
Вратари: Сятери – Юханссон.
Броски: 22 – 14.
Штраф: 6 – 4.