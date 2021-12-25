СКА победил «Сибирь» на выезде, Гусев набрал три результативных очка

Хоккеисты СКА обыграли «Сибирь» (4:3) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

Отметим, что авторами заброшенных шайб у петербургского клуба стали Леонид Комаров (5-я минута), Никита Гусев (21), Антон Бурдасов (27) и Михаил Воробьев (49). Хозяева ответили голами Ника Шора (26), Юрки Йокипакки (30) и Никиты Сетдикова (33).

Таким образом, СКА набрал 60 очков и укрепил свое лидерство в турнирной таблице Западной конференции. «Сибирь» идет шестой на Востоке (48 очков).

27 декабря армейцы сыграют в гостях против «Амура», а новосибирцы в тот же день на своей площадке примут «Салават Юлаев».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирск) – СКА (Санкт-Петербург) – 3:4 (0:1, 3:2, 0:1)

Голы:

0:1 – Комаров (Фантенберг), 04:14

1:1 – Гусев (Кузьменко), 20:40 (бол.)

1:2 – Шор, 25:16

1:3 – Бурдасов (Фантенберг, Гусев), 26:52

2:3 – Йокипакка (Пьянов, Бодров), 29:18

3:3 – Сетдиков (Чайковски, Алексеев), 32:33

3:4 – Воробьев (Гусев), 48:26

Вратари: Сятери – Юханссон.

Броски: 22 – 14.

Штраф: 6 – 4.