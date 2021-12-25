«Автомобилист» уступил «Салавату Юлаеву», потерпев свое четвертое поражение кряду в КХЛ

«Автомобилист» проиграл «Салавату Юлаеву» (2:4) в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

Все свои шайбы уфимский клуб забросил в первом периоде – авторами забитых голов стали Александр Кадейкин (1-я минута), Данил Башкиров (14), Маркус Гранлунд (16) и Павел Коледов (18). Затем гости совершили замену голкипера – на 18-й минуте вместо Владимира Галкин вышел Дмитрий Шикин.

В составе екатеринбуржцев результативные броски нанесли Станислав Бочаров (12) и Патрис Кормье (43).

Отметим, что сегодняшний победный результат позволил «Салавату» подняться на третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 56 очков. «Автомобилист» идет девятым с 39 очками.

Обе команды проведут свои следующие матчи 27 декабря. Уфимцы сыграют в гостях против «Сибири», а екатеринбургский клуб на выезде встретится с «Барысом».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Салават Юлаев» (Уфа) – «Автомобилист» (Екатеринбург) – 4:2 (4:1, 0:0, 0:1)

Голы:

1:0 – Кадейкин (Кулемин), 00:35

1:1 – Бочаров (Кормье, Голышев), 11:59

2:1 – Башкиров (Санников), 13:11

3:1 – Гранлунд (Тихонов, Маннинен), 15:21 (бол.)

4:1 – Коледов (Кадейкин, Шмелев), 17:34

4:2 – Кормье (Хрипунов), 42:45

Вратари: Метсола – Галкин (Шикин, 18).

Броски: 27 – 29.

Штраф: 12 – 14.