«Трактор» обыграл «Барыс» и догнал лидирующий «Металлург»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ челябинский «Трактор» на своем льду переиграл казахстанский «Барыс».

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев, у которых отличились Никита Тертышный, Теему Пулккинен и Лукаш Седлак, оформивший дубль. Одну из своих шайб чех забросил в большинстве.

Гости ответили точными бросками Якуба Берглунда и Антона Сагадеева.

«Трактор» набрал 63 очка и догнал лидирующий на Востоке магнитогорский «Металлург», однако у «сталеваров» на три игры меньше. «Барыс» с 40 очками остался восьмым.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Трактор» (Челябинск) - «Барыс» (Нур-Султан, Казахстан) - 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)

Голы:

1:0 - Тертышный (Исаев, Бэйлен), 8:05

2:0 - Седлак (Бэйлен, Пулккинен), 9:14 (5х4)

3:0 - Седлак (Бэйлен, Гика), 34:38

3:1 - Берглунд (Савицкий), 34:47

3:2 - Сагадеев (Юрчо, Морроу), 40:39

4:2 - Пулккинен (Основин), 18:19

Вратари: Вилл - Бояркин.