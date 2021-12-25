«Шансы есть всегда и у всех». Фетисов - о молодежном чемпионате мира по хоккею

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов оценил шансы сборной России на победу в молодежном чемпионате мира.

«Шансы есть всегда и у всех. Предсказать настрой довольно сложно. Важно, чтобы ребята выходили на лед, играли друг на друга и были настоящей командой. Пока не знаю, справится ли новый тренерский штаб с психологией молодежного хоккея. Все-таки здесь особая атмосфера. С удовольствием буду смотреть и надеюсь, что ребята после долгого перерыва смогут побороться за первое место», - приводит слова Фетисова «Спорт-Экспресс».

Также ветеран отметил, что очень любит этот турнир и считает его одним из самых интересных событий в мировом спорте.

Напомним, первенство пройдет с 26 декабря по 5 января в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир. Сборная России проведет свой стартовый матч против команды Швеции 27 числа.