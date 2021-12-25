Две шайбы за 26 секунд не помогли «Сочи» избежать поражения от «Спартака»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московский «Спартак» на выезде обыграл «Сочи».
Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу москвичей, у которых отличились Александр Никишин, Илья Баранов и Иван Дроздов.
После двух периодов красно-белые уверенно вели 3:0, однако в заключительной двадцатиминутке хозяева смогли забросить две шайбы за 26 секунд усилиями Мартина Бакоша и Амира Гараева.
«Спартак» набрал 49 очков и поднялся не седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, обойдя минское «Динамо». «Сочи» с 39 очками остался на десятой позиции.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Сочи» - «Спартак» (Москва) - 2:3 (0:1, 0:2, 2:0)
Голы:
0:1 - Никишин (Хохлачев), 13:30
0:2 - Баранов, 25:01
0:3 - Дроздов (Петтерссон, Ручкин), 28:11
1:3 - Бакош (Глотов, Феоктистов), 47:26
2:3 - Гараев (Николаев), 47:52.
Вратари: Хелльберг (0:00 - 28:11), Третьяк (28:11 - 60:00) - Данск.