Две шайбы за 26 секунд не помогли «Сочи» избежать поражения от «Спартака»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московский «Спартак» на выезде обыграл «Сочи».

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу москвичей, у которых отличились Александр Никишин, Илья Баранов и Иван Дроздов.

После двух периодов красно-белые уверенно вели 3:0, однако в заключительной двадцатиминутке хозяева смогли забросить две шайбы за 26 секунд усилиями Мартина Бакоша и Амира Гараева.

«Спартак» набрал 49 очков и поднялся не седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, обойдя минское «Динамо». «Сочи» с 39 очками остался на десятой позиции.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сочи» - «Спартак» (Москва) - 2:3 (0:1, 0:2, 2:0)

Голы:

0:1 - Никишин (Хохлачев), 13:30

0:2 - Баранов, 25:01

0:3 - Дроздов (Петтерссон, Ручкин), 28:11

1:3 - Бакош (Глотов, Феоктистов), 47:26

2:3 - Гараев (Николаев), 47:52.

Вратари: Хелльберг (0:00 - 28:11), Третьяк (28:11 - 60:00) - Данск.