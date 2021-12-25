«Металлург» обыграл «Витязь» и упрочил лидерство на Востоке

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ магнитогорский «Металлург» на выезде переиграл подольский «Витязь».
Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу гостей, у которых отличились Семен Кошелев, Никита Коростелев, реализовавший численное преимущество, Архип Неколенко и Филипп Майе.
Хозяева ответили точными бросками Федора Малыхина в меньшинстве, Нико Оямяки и Даниэля Одетта.
В результате этой победы «Металлург» набрал 65 очков и вновь оторвался от челябинского «Трактора», вернув себе единоличное лидерство на Востоке.
Подольчане с 35 очками занимают 11-е место на Западе.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Витязь» (Подольск) - «Металлург» (Магнитогорск) - 3:5 (1:3, 1:0, 1:2)
Голы:
0:1 - Кошелев (Карпов, Зернов), 5:13
1:1 - Малыхин (Старков), 8:10 (4х5)
1:2 - Коростелев (Голдобин), 8:34 (5х4)
1:3 - Неколенко (Акользин), 11:58
2:3 - Оямяки (Головков), 26:05
3:3 - Одетт (Лисовец), 41:04
3:4 - Майе (Голдобин, Лайпсик), 50:14
3:5 - Чибисов (Минулин), 19:53 (п.в.).
Вратари: Сапрыкин (0:00 - 08:34), Ежов (08:34 - 60:00) - Олкинуора.