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«Динамо» одолело «Торпедо», Шипачев набрал 800 очков в КХЛ

От первого места в конференции бело-голубых отделяет одно очко
25 декабря 2021 19:27
автор: Александр Шульгин

В матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» дома нанесло поражение нижегородскому «Торпедо».

Игра завершилась со счетом 6:3 в пользу москвичей. Шайбы в составе хозяев забросили Богдан Якимов, Артем Федоров, Иван Игумнов, Оскар Линдберг и оформивший дубль Вадим Шипачев, отправивший свою вторую шайбу уже в пустые ворота в меньшинстве. Добавим, что капитан-бело-голубых набрал свои 800-е и 801-е очки в КХЛ, став лишь вторым после Сергея Мозякина хоккеистом, кому покорилась эта отметка.

У гостей отличились Энди Миле, Кенни Агостино, реализовавший большинство, и Николай Демидов.

«Динамо» набрало 59 очков и вновь вплотную приблизилось к лидирующему на Западе СКА.

«Торпедо», в свою очередь, позволило уйти в отрыв замыкающему кубковую восьмерку «Спартаку», оставшись с 46 очками на девятом месте.

КХЛ
Регулярный чемпионат
«Динамо» (Москва) - «Торпедо» (Нижний Новгород) - 6:3 (2:1, 3:2, 1:0)
Голы:
0:1 - Миле (Агостино, Пайгин), 0:22
1:1 - Якимов (Игумнов, Белов), 14:28
2:1 - Федоров (Войнов, Ведин), 14:55
3:1 - Шипачев (Ведин), 22:16
3:2 - Агостино (Жафяров, Леннстрем), 26:37 (5х4)
4:2 - Игумнов (Якимов), 33:00
5:2 - Линдберг (О'Делл, Рашевский), 34:59
5:3 - Демидов (Ураков, Михеев), 39:33
6:3 - Шипачев, 59:02 (4х5, п.в.).
Вратари: Бочаров - Кочетков (0:00 - 33:00), Тихомиров (33:00 - 60:00).

источник: «Советский спорт»
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