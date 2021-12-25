«Динамо» одолело «Торпедо», Шипачев набрал 800 очков в КХЛ

В матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» дома нанесло поражение нижегородскому «Торпедо».

Игра завершилась со счетом 6:3 в пользу москвичей. Шайбы в составе хозяев забросили Богдан Якимов, Артем Федоров, Иван Игумнов, Оскар Линдберг и оформивший дубль Вадим Шипачев, отправивший свою вторую шайбу уже в пустые ворота в меньшинстве. Добавим, что капитан-бело-голубых набрал свои 800-е и 801-е очки в КХЛ, став лишь вторым после Сергея Мозякина хоккеистом, кому покорилась эта отметка.

У гостей отличились Энди Миле, Кенни Агостино, реализовавший большинство, и Николай Демидов.

«Динамо» набрало 59 очков и вновь вплотную приблизилось к лидирующему на Западе СКА.

«Торпедо», в свою очередь, позволило уйти в отрыв замыкающему кубковую восьмерку «Спартаку», оставшись с 46 очками на девятом месте.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Москва) - «Торпедо» (Нижний Новгород) - 6:3 (2:1, 3:2, 1:0)

Голы:

0:1 - Миле (Агостино, Пайгин), 0:22

1:1 - Якимов (Игумнов, Белов), 14:28

2:1 - Федоров (Войнов, Ведин), 14:55

3:1 - Шипачев (Ведин), 22:16

3:2 - Агостино (Жафяров, Леннстрем), 26:37 (5х4)

4:2 - Игумнов (Якимов), 33:00

5:2 - Линдберг (О'Делл, Рашевский), 34:59

5:3 - Демидов (Ураков, Михеев), 39:33

6:3 - Шипачев, 59:02 (4х5, п.в.).

Вратари: Бочаров - Кочетков (0:00 - 33:00), Тихомиров (33:00 - 60:00).