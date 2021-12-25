«Северсталь» в овертайме одержала победу над «Ак Барсом»

Обязательно к просмотру! Календарь главных спортивных событий в 2022 году

В наступающем 2022 году нас ждет масса интересных соревнований: зимняя Олимпиада в Пекине, чемпионаты мира по футболу, хоккею и волейболу и многое другое. «Плеймейкер» составил расписание всех стартов, которые не должен пропустить ни один болельщик.