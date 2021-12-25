«Северсталь» в овертайме одержала победу над «Ак Барсом»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ череповецкая «Северсталь» на выезде обыграла казанский «Ак Барс».
Встреча завершилась в овертайме со счетом 4:3. У гостей отличились Давид Думбадзе, оформивший дубль, Егор Морозов и Владислав Кодола. Хозяева ответили шайбами Дмитрия Кагарлицкого, Кирилла Петрова и Стивена Кэмпфера.
Череповчане набрали 54 очка и делят шестую строчку с ярославским «Локомотивом» на Западе.
Казанцы с 56 очками остались четвертыми на Востоке.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Ак Барс» (Казань) - «Северсталь» (Череповец) - 3:4 ОТ (0:2, 3:1, 0:0, 0:1)
Голы:
0:1 - Думбадзе (Хлыстов, Абросимов), 4:16
0:2 - Морозов (Лишка), 11:30
1:2 - Кагарлицкий (Глухов, Лямкин), 22:27
1:3 - Кодола, 26:43
2:3 - Петров (Тарасов, Кэмпфер), 27:13
3:3 - Кэмпфер (Кагарлицкий, Линдхольм), 34:24
3:4 - Думбадзе (Емец), 64:06
Вратари: Билялов (0:00 - 13:02), Бобков - Подъяпольский (0:00 - 34:02), Шугаев.