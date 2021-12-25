Провольнев объяснил, почему вернулся из НХЛ в Россию

Российский хоккеист Владислав Провольнев рассказал о причинах своего возвращения на родину.

«Когда я подписывал контракт с «Аризоной», главным тренером был Рик Токкет, но спустя два месяца после моего подписания его сменил другой специалист. Скажу лишь одно: я привык искать проблемы только в себе. Если у меня что-то не получилось, значит, я где-то недоработал.

Когда осознал, что пора возвращатсья? ЦСКА все это время проявлял ко мне интерес, и мой агент по России не раз мне об этом говорил. Потом я все взвесил и понял, что надо что-то менять. Так я решил вернуться.

Легко ли было принять решение? Такие вещи всегда даются непросто, но я хорошо проанализировал ситуацию. Считаю, что принял четкое и взвешенное для себя решение», - приводит слова защитника Allhockey.ru.

Напомним, 19 марта экс-хоккеист череповецкой «Северстали» заключил однолетнее соглашение с «Аризона Койотис», однако так и не дебютировал в НХЛ, проведя 17 матчей за фарм-клуб команды и сделав в них одну результативную передачу.

За это время права на Провольнева перешли от «Северстали» к ЦСКА, и армейцы вернули игрока после того, как «Аризона» выставила его на драфт отказов.