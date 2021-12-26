Плющев - о МЧМ-2022: Давненько сборная России не баловала себя золотыми медалями

Экс-тренер сборной России Владимир Плющев поделился ожиданиями от молодежного чемпионата мира-2022.

«Надо ребятам пожелать удачи, турнир будет сложным, все соперники сложные, тем более, мы давненько себя не баловали золотыми медалями», - приводит слова Плющева Metaratings.ru.

Напомним, что молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря по 5 января в Канаде. Сборная России выступит в группе В, где сыграет с командами США, Швецией, Словакией и Швейцарией.

Команда Сергея Зубова свой первый матч проведет 26 декабря против сборной Швеции. Встреча начнется в 14:30 по московскому времени.

Ранее молодежная сборная России уступила Канаде в контрольном матче. Дубль оформил Матвей Мичков.