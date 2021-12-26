Нападающий «Салавата Юлаева» Тихонов отметил реализацию команды в матче с «Автомобилистом»

Нападающий «Салавата Юлаева» Виктор Тихонов прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (4:2).

«Удачно забили четыре шайбы в первом периоде. Соперник очень активно играл, не сказал бы, что первый период пошел по счету, но молодцы, с реализацией у нас все получалось. Довели в итоге матч до победы» - приводит слова Тихонова официальный сайт КХЛ.

Все свои шайбы уфимский клуб забросил в первом периоде – авторами забитых голов стали Александр Кадейкин (1-я минута), Данил Башкиров (14), Маркус Гранлунд (16) и Павел Коледов (18). Затем гости совершили замену голкипера – на 18-й минуте вместо Владимира Галкин вышел Дмитрий Шикин.

В составе екатеринбуржцев результативные броски нанесли Станислав Бочаров (12) и Патрис Кормье (43).

Отметим, что победа позволила «Салавату» подняться на третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 56 очков. «Автомобилист» идет девятым с 39 очками.

Обе команды проведут свои следующие матчи 27 декабря. Уфимцы сыграют в гостях против «Сибири», а екатеринбургский клуб на выезде встретится с «Барысом».