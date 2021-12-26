Хоккейный эксперт Корнилов: Меня беспокоит форма вратарей сборной России перед МЧМ-2022

Хоккейный эксперт Кирилл Корнилов поделился мнением о составе молодежной сборной России перед МЧМ-2022.

«Меня, честно говоря, немного беспокоит форма наших вратарей. Тот же Ярослав Аскаров должной игровой практики в своем клубе не имел. Егор Гуськов, на мой взгляд, чуть задержался в молодежном хоккее», - приводит слова Корнилова «Известия».

Напомним, что молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря по 5 января в Канаде. Сборная России выступит в группе В, где сыграет с командами США, Швецией, Словакией и Швейцарией.

Команда Сергея Зубова свой первый матч проведет 26 декабря против сборной Швеции. Встреча начнется в 14:30 по московскому времени.

Ранее молодежная сборная России уступила Канаде в контрольном матче. Дубль оформил Матвей Мичков.