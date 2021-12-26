Тренер «Торпедо» Немировски: Это был день «Динамо». Мы не попадали по пустым воротам

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски дал комментарий после поражения своей команды от «Динамо» (3:6) в регулярном чемпионате КХЛ.

«Начали хорошо, сразу забили, но сегодня был день «Динамо». Отскоки все в их сторону сегодня шли, а мы не попадали по пустым воротам - так бывает», - приводит слова специалиста РИА Новости.

Шайбы в составе победителей забросили Богдан Якимов, Артем Федоров, Иван Игумнов, Оскар Линдберг и оформивший дубль Вадим Шипачев, отправивший свою вторую шайбу уже в пустые ворота в меньшинстве. Добавим, что капитан-бело-голубых набрал свои 800-е и 801-е очки в КХЛ, став лишь вторым после Сергея Мозякина хоккеистом, кому покорилась эта отметка.

У нижегородцев отличились Энди Миле, Кенни Агостино, реализовавший большинство, и Николай Демидов.

«Динамо» набрало 59 очков и вновь вплотную приблизилось к лидирующему на Западе СКА.

«Торпедо», в свою очередь, позволило уйти в отрыв замыкающему кубковую восьмерку «Спартаку», оставшись с 46 очками на девятом месте.