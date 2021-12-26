Вайсфельд сравнил Мичкова и Гретцки

Известный эксперт Леонид Вайсфельд в преддверии МЧМ-2022 сравнил нападающего молодежной сборной России Матвея Мичкова и легендарного канадца Уэйна Гретцки.

«На самом деле это очень хорошо, что Мичков уже в 17 лет играет так, что считается лидером молодежной сборной. Гораздо хуже было бы, если мы такого игрока в составе не имели. Гретцки тоже был заметен еще в самом раннем возрасте», - приводит слова Леонида «Матч ТВ».

Напомним, что молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря по 5 января в Канаде. Сборная России выступит в группе В, где сыграет с командами США, Швецией, Словакией и Швейцарией.

Команда Сергея Зубова свой первый матч проведет 26 декабря против сборной Швеции. Встреча начнется в 14:30 по московскому времени.

Ранее молодежная сборная России уступила Канаде в контрольном матче. Дубль оформил Матвей Мичков.