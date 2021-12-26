Кагарлицкий продлил контракт с «Ак Барсом»

«Ак Барс» продлил контракт с нападающим команды Дмитрием Кагарлицким.

Как сообщает пресс-служба казанского клуба, с 32-летним хоккеистом подписано новое соглашение до конца сезона-2023/24. Ранее Кагарлицкий добрался до отметки в 400 набранных очков в КХЛ.

Напомним, что Дмитрий стал игроком »Ак Барса» в мае 2021 года. В текущем сезоне Кагарлицкий набрал 30 (10+20) очков в 41 матче. Нападающий является лучшим бомбардиром казанской команды в этом чемпионате.

Отметим, что Кагарлицкий неоднократно привлекался в состав сборной России на этапы Евротура.