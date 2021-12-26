Воробьев - о молодежной сборной Росси: Чтобы говорить о достижениях, надо сначала их добиться

Советский тренер Петр Воробьев считает, что молодежной сборной России еще нужно заслужить положительные отзывы в свой адрес.

Добавим, что в конце ноября стало известно, что главным тренером команды станет Сергей Зубов. В его штаб войдут Олег Браташ, Александр Титов, Владимир Филатов, Андрей Комиссаров и Олег Знарок.

«Чтобы выигрывать, нужен серьезный опыт. На чемпионате мира мы увидим, что представляет из себя этот тренерский штаб. Желаю Сергею победы. У нас очень неплохая команда — с другой стороны, у Канады, Швеции, Финляндии тоже приличные составы. Для того, чтобы говорить о серьезных достижениях, надо сначала их добиться. В последнее время мы больше говорим о победах, но при этом не выигрывали 11 лет. Надо быть скромнее», - приводит слова Воробьева «Чемпионат».

Напомним, что в первом туре МЧМ-2022, который пройдет в Канаде, сборная России сыграет со Швецией. Встреча начнется 27 декабря в 00:30 по московскому времени.

Также с ними в одной в группе В будут национальные команды США, Словакии и Швейцарии.