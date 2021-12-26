Фетисов - о Мичкове: Все эти рекорды ни о чем не говорят

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов посоветовал не требовать от Матвея Мичкова выдающейся игры на молодежном чемпионате мира.

«Может ли Мичков стать MVP на молодёжном чемпионате мира? А зачем ему это нужно? Дайте парню играть. Я за свою жизнь видел талантливых хоккеистов, которые не сумели раскрыться и заиграть на взрослом уровне. Потому пока что все эти рекорды ни о чем не говорят. Безусловно, талант — это очень важная часть успеха, но важно ещё и справиться с психологией, популярностью. Если у него получится, то есть шанс заиграть и добиться хороших результатов, а не справится — будем вспоминать его как одного из самых талантливых юниоров. Я не хотел бы, чтобы на него сейчас накладывалось давление со стороны общественности. Это помешает общей сыгранности команды», - приводит слова Фетисова RT, ссылаясь на РБК.

МЧМ-2022 начнется сегодня. Турнир будет проходить по 5 января в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире.

Напомним, что в первом туре сборная России сыграет со Швецией. Встреча пройдет 27 декабря, стартовый свисток должен прозвучать в 00:30 по московскому времени.

Также с ними в одной в группе В будут национальные команды США, Словакии и Швейцарии. Из каждой из двух групп в плей-офф выйдут по четыре сборных.

Добавим, что в конце ноября стало известно, что главным тренером молодежной сборной России станет Сергей Зубов. В его штаб войдут Олег Браташ, Александр Титов, Владимир Филатов, Андрей Комиссаров и Олег Знарок.