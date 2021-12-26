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ЦСКА обыграл минское «Динамо» и поднялся на третье место на Западе

26 декабря 2021 19:22
автор: Александр Поволоцкий

В очередном матче регулярного первенства КХЛ ЦСКА на своем льду нанес поражение минскому «Динамо» со счетом 5:3.

В составе победителей отличились Матвей Гуськов (3-я минута), Лукас Валльмарк (25), Артем Блажиевский (27), Павел Карнаухов (40), Даррен Диц (50) и Владислав Каменев (58). У гостей шайбы на счету Ильи Усова (11-я и 26-я), Сергея Сапего (9) и Маттиаса Теденбю (58).

Отметим, что Диц забил первый гол в составе армейцев.

Команда Сергея Федорова набрала 58 очков и поднялась на третье место в таблице Западной конференции. Минчане с 48 очками остались восьмыми.

28 декабря ЦСКА примет дома московское «Динамо». Клуб из Белоруссии сыграет на своей площадке с «Металлургом».

КХЛ
Регулярный чемпионат
ЦСКА (Москва, Россия) – «Динамо» (Минск, Белоруссия) – 6:4 (1:2, 3:1, 2:1)
Голы:

1:0 – Гуськов (Светлаков, Блажиевский), 2:55

1:1 – Сапего (Бек, Усов), 8:12

1:2 – Усов (Теденбю, Бек), 10:17

2:2 – Валльмарк (Гуськов, Сергеев), 24:26

2:3 – Усов (Бек, Теденбю), 25:03

3:3 – Блажиевский (Светлаков), 26:41

4:3 – Карнаухов (Нордстрем, Григоренко), 39:27

5:3 – Дитц (Григоренко), 49:24

5:4 – Теденбю (Бек, Линдхольм), 57:06

6:4 – Каменев (Сергеев), 57:58

Вратари: Федотов - Колосов.

источник: «Советский спорт»
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