ЦСКА обыграл минское «Динамо» и поднялся на третье место на Западе

В очередном матче регулярного первенства КХЛ ЦСКА на своем льду нанес поражение минскому «Динамо» со счетом 5:3.
В составе победителей отличились Матвей Гуськов (3-я минута), Лукас Валльмарк (25), Артем Блажиевский (27), Павел Карнаухов (40), Даррен Диц (50) и Владислав Каменев (58). У гостей шайбы на счету Ильи Усова (11-я и 26-я), Сергея Сапего (9) и Маттиаса Теденбю (58).
Отметим, что Диц забил первый гол в составе армейцев.
Команда Сергея Федорова набрала 58 очков и поднялась на третье место в таблице Западной конференции. Минчане с 48 очками остались восьмыми.
28 декабря ЦСКА примет дома московское «Динамо». Клуб из Белоруссии сыграет на своей площадке с «Металлургом».
КХЛ
Регулярный чемпионат
ЦСКА (Москва, Россия) – «Динамо» (Минск, Белоруссия) – 6:4 (1:2, 3:1, 2:1)
Голы:
1:0 – Гуськов (Светлаков, Блажиевский), 2:55
1:1 – Сапего (Бек, Усов), 8:12
1:2 – Усов (Теденбю, Бек), 10:17
2:2 – Валльмарк (Гуськов, Сергеев), 24:26
2:3 – Усов (Бек, Теденбю), 25:03
3:3 – Блажиевский (Светлаков), 26:41
4:3 – Карнаухов (Нордстрем, Григоренко), 39:27
5:3 – Дитц (Григоренко), 49:24
5:4 – Теденбю (Бек, Линдхольм), 57:06
6:4 – Каменев (Сергеев), 57:58
Вратари: Федотов - Колосов.