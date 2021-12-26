Андрей Николишин: Молодежные сборные Канады и США сильнее европейцев и по составу, и по игре

Чемпион мира по хоккею Андрей Николишин оценил перспективы команд на МЧМ-2022, который стартует 26 декабря в Канаде.

«Сборные Канады и США сильнее европейцев и по составу, и по игре, которую показывают. Многих ребят в этом году видел в действии. На этом турнире они выглядят лидерами. В европейских сборных есть отдельные индивидуально сильные игроки — и в России, и в Швеции, и в Финляндии», — цитирует «Матч ТВ» скаута »Чикаго».

Напомним, что сборная России проведет первый матч на турнире в ночь на 27 декабря. Встреча в рамках группы B со Швецией начнется в 00:30 по московскому времени.