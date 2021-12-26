«Авангард» победил «Йокерит» в гостевом матче благодаря дублю Прохоркина

ЦСКА в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Йокерит» со счетом 5:1.

На шайбу в большинстве нападающего финского клуба Давида Скленички (40-я минута) омская команда ответила двумя голами Николая Прохоркина (11 и 58 в большинстве), а также точными бросками Владимира Брюквина (26), Алексея Береглазова (30) и Дмитрия Шевченко (43).

Таким образом, »Авангард» набрал 52 очков и занимает второе место в таблице Западной конференции. Клуб из Хельсинки располагается на четвертой строчке на Западе. У «Йокерита» 46 очков.

22 декабря финская команда примет на своем льду «Куньлунь», а »Авангард» сыграет в гостях с рижским «Динамо».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Йокерит» (Хельсинки) - »Авангард» (Омск) - 1:5 (0:1, 1:2, 0:2)

Голы:

0:1 – Прохоркин (Якупов, Цегларик), 10:15

0:2 – Брюквин (Дергачев, Емелин), 25:06

0:3 – Береглазов (Прохоркин), 29:04

1:3 – Скленичка (Турунен, Савинайнен), 39:31 (5x4)

1:4 – Шевченко (Найт), 42:58

1:5 – Прохоркин (Грицюк), 57:06 (5x4)