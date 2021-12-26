Гимаев-младший считает, что нападение молодежной сборной России превосходит атаку Швеции

Сергей Гимаев-младший сравнил молодежные сборные России и Швеции перед их очном матчем на молодежном чемпионате мира по хоккею.

«У шведов хороший вратарь, хорошая линия обороны – сильнейшие стороны их сборной. У России же нападение лучше, чем у шведов. По вратарской линии, конечно, есть сомнения. Уверен, что в нужный момент Аскаров соберется и потащит так же, как и Гуськов. Но пока эта линия не выглядит сильнейшей в нашей сборной. Так же как и линия обороны — надо более строго играть», - приводит слова Гимаева-младшего «Чемпионат».

Встреча команд в рамках группы B начнется 27 декабря в 00:30 по московскому времени.

В одной группе со сборными России и Швеции находятся национальные команды США, Словакии и Швейцарии.