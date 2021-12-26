ИИХФ опубликовала отчет по тестам на коронавирус на МЧМ-2022

ИИХФ обновила информацию по коронавирусу на молодежном чемпионате мира, который стартовал в Канаде.

В отчете на официальном сайте организации отмечается, что с 15 декабря было проведено 5809 тестов с участием 462 хоккеистов, а также персонала и официальных лиц.

Отмечается, что в первые часы один положительный тест был выявлен у игрока финской команды. Он был помещен в изоляцию, имя хоккеиста не распространяется. Еще один случай был обнаружен у игрока сборной Швейцарии. Из-за этого пришлось отменить контрольный матч с Чехией. Хоккеист был помещен на изоляцию. Швейцаскую команду отправили на каранти, но сейчас она уже приступила к тренировкам.

Положительный тест на COVID-19 сдал хоккеист сборной Австрии. Он изолирован, а команда находится на карантине. Матч со сборной Финляндии должен состояться 27 декабря.