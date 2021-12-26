Сергачев и Василевский попали в ковид-протокол «Тампа-Бэй»

Два российских хоккеиста клуба «Тампа-Бэй» попали в коронавирусный протокол НХЛ.

Как сообщает в своем твиттере журналист Брайан Бернс, речь идет о голкипере Андрее Василевском и защитнике Михаиле Сергачева. Также в протокол попали другие игроки «молний»: вратарь Брайан Эллиотт и нападающий Пьер-Эдуар Белльмар.

Также положительный тест сдал ассистент главного тренера «Тампы» Роб Зеттлер.

Добавим, что в текущем сезоне Василевский провел 24 матча, отбив в них 92,8% бросков. Сергачев принял участие в 28 играх, набрав 14 (2+12) очков.