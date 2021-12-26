По итогам МЧМ-2022 ни одна сборная не покинет высший дивизион

ИИХФ приняла решение, что по итогам МЧМ-2022 в Канаде ни одна команда не покинет высший дивизион.

Как сообщает официальный сайт федерации, это произойдет из-за ковида. Таким образом, в чемпионате мира 2023 года примут участие 11 национальных команд. В высший дивизион поднимется сборная Белоруссии.

Напомним, что с 1996 года в элитном дивизионе выступают десять команд. Они разделены на две группы. Сборные, занимающие последние места, проводят серию до двух побед за право остаться в элитном дивизионе.

Ранее сообщалось, что строительство арены в Новосибирске завершено на 46%. Полностью возвести стадион в Омске планируется закончить осенью 2022 года.