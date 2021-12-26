Мичков выйдет в первой пятерке сборной России на матч МЧМ-2022 против Швеции

Тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Сергеем Зубовым определился с составом команды на стартовый матч чемпионата мира.
Место в воротах игре со Швейцей займет голкипер Ярослав Аскаров, сообщает официальный сайт ФХР. Форвард системы СКА Матвей Мичков появится в первом звене.
А вот и он — состав на стартовый матч на молодёжном чемпионате мира!— Хоккей России (@russiahockey) December 26, 2021
⠀
📍Подключайтесь к эфиру — игра начнётся в 00:30 по мск, смотреть можно на Первом и на https://t.co/hVuJjUSFTb
⠀#россиявмоемсердце pic.twitter.com/8tBSIKnMcQ
Напомним, что на групповой стадии россияне также сыграют с командами США, Словакии и Швейцарии.
источник: Федерация хоккея России (ФХР)