Сборная Финляндии переиграла Германию в стартовом матче молодежного чемпионата мира

Встреча группы А прошла в воскресенье на арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и завершилась со счетом 3:1 в пользу финнов.

В составе финской сборной заброшенными шайбами отличились Брэд Ламберт (13-я минута), Йоэль Мяяття (28) и Самуэль Хелениус (48), у немецкой команды точный бросок на счету Луки Мюнценбергера (24).

В следующем матче на турнире финны 27 декабря сыграют против Австрии, а немецкие хоккеисты 28-го числа встретятся с Чехией.

МЧМ-2022

Группа А

Финляндия – Германия – 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Голы:

1:0 - Ламберт, 12:52

1:1 - Мюнценбергер, 23:52 (5х4)

2:1 - Мяяття (Хеймосалми, Пуутио), 27:38

3:1 – Хелениус (Ламберт, Койвунен), 47:53

Вратари: Леэви Мериляйнен – Никита Квапп.

Броски: 22 – 23.

Штраф: 8 – 8.