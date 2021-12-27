Сборная Финляндии переиграла Германию в стартовом матче молодежного чемпионата мира

Встреча группы А прошла в воскресенье на арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и завершилась со счетом 3:1 в пользу финнов.
В составе финской сборной заброшенными шайбами отличились Брэд Ламберт (13-я минута), Йоэль Мяяття (28) и Самуэль Хелениус (48), у немецкой команды точный бросок на счету Луки Мюнценбергера (24).
В следующем матче на турнире финны 27 декабря сыграют против Австрии, а немецкие хоккеисты 28-го числа встретятся с Чехией.
МЧМ-2022
Группа А
Финляндия – Германия – 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
Голы:
1:0 - Ламберт, 12:52
1:1 - Мюнценбергер, 23:52 (5х4)
2:1 - Мяяття (Хеймосалми, Пуутио), 27:38
3:1 – Хелениус (Ламберт, Койвунен), 47:53
Вратари: Леэви Мериляйнен – Никита Квапп.
Броски: 22 – 23.
Штраф: 8 – 8.
источник: «Советский спорт»