МЧМ-2022. Сборная России уступает Швеции после первого периода

Сборная России (игроки до 20 лет) со счетом 0:1 уступает команде Швеции после первого периода в своем первом матче на турнире.

В составе шведской сборной заброшенной шайбой отметился нападающий Оскар Олауссон. Ему ассистировали Александер Хольц и Хельге Гранс.

Отметим, что сборная Швеции реализовала первое же большинство в матче. За задержку соперника клюшкой на две минуты был удален защитник российской команды Никита Новиков.

МЧМ-2022

Группа B

Россия – Швеция – 0:1 (0:1, -:-, -:-)

Голы:

0:1 – Олауссон (Хольц, Гранс), 05:24 (5х4)

Вратари: Ярослав Аскаров – Йеспер Валльстедт.

Броски: 4 – 6.

Штраф: 2 – 0.

We have our first goal in Red Deer! 🇸🇪 @Trekronorse opens the scoring on a snipe from Oskar Olausson!#WorldJuniors #RUSSWE pic.twitter.com/4rFybuMDK7