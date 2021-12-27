МЧМ-2022. Россия после двух периодов проигрывает сборной Швеции

«Компенсация» за Туктамышеву? А что за анекдот с Муравьевой? В заявке сборной России на Евро нахимичили

Исполком ФФККР утвердил список фигуристов, которые будут представлять Россию на чемпионате Европы в Таллине с 12 по 16 января. Если никто из команды не провалится на ЧЕ, этот состав поедет затем и в Пекин на Олимпийский игры.