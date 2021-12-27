МЧМ-2022. Россия после двух периодов проигрывает сборной Швеции

Сборная России (игроки до 20 лет) со счетом 1:3 уступает команде Швеции после первого периода в первом матче на мировом первенстве.
В составе шведской сборной заброшенными шайбами отметились Оскар Олауссон (6-я минута, бол.), Симон Эдвинссон (28, мен.), Эмиль Андре (35, бол.). У российской команды отличился Федор Свечков (37).
МЧМ-2022
Группа B
Россия – Швеция – 1:3 (0:1, 1:2, -:-)
Голы:
0:1 – Олауссон (Хольц, Гранс), 05:24 (5х4)
0:2 – Эдвинссон, 27:39 (4х5)
0:3 – Андре (Гранс, Эклунд ), 34:16 (5х3)
1:3 – Свечков (Чибриков, Танков), 36:28.
Вратари: Ярослав Аскаров – Йеспер Валльстедт.
Броски: 17 – 16.
Штраф: 6 – 2.
источник: «Советский спорт»