Дубль Мичкова не спас сборную России от поражения команде Швеции на молодежном чемпионате мира

Сборная России (игроки до 20 лет) проиграла команде Швеции в первом матче на мировом первенстве со счетом 3:6.
В составе шведской сборной заброшенными шайбами отметились Оскар Олауссон (6-я минута, бол.), Симон Эдвинссон (28, мен.), Эмиль Андре (35, бол.), Александер Хольц (44, бол.), Теодор Нидербах (52) и Даниэль Юнгман (60). У российской команды отличился Федор Свечков (37) и Матвей Мичков (45, 46).
В следующем матче на турнире российская команда сыграет 28 декабря против Швейцарии, а шведы в тот же день встретятся со Словакией.
МЧМ-2022
Группа B
Россия – Швеция – 3:6 (0:1, 1:2, 2:3)
Голы:
0:1 – Олауссон (Хольц, Гранс), 05:24 (5х4)
0:2 – Эдвинссон, 27:39 (4х5)
0:3 – Андре (Гранс, Эклунд ), 34:16 (5х3)
1:3 – Свечков (Чибриков, Танков), 36:28.
1:4 – Хольц (Эклунд, Андре), 43:26
2:4 – Мичков (Демидов), 44:45 (5х4)
3:4 – Мичков (Смирнов, Демидов), 45:26
3:5 – Нидербах (Торгерссон), 52:37
3:6 – Юнгман (Эдвинссон), 59:10 (п.в.)
Вратари: Аскаров (0:00 – 40:00), Гуськов – Валльстедт.
Броски: 30 – 24.
Штраф: 12 – 4.