Итоги года 2021ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Дубль Мичкова не спас сборную России от поражения команде Швеции на молодежном чемпионате мира

Встреча группы В прошла в ночь на понедельник на арене «Вестерн Парк Центриум» в Ред-Дир (Канада).
27 декабря 2021 03:11
автор: Сергей Иванов

Сборная России (игроки до 20 лет) проиграла команде Швеции в первом матче на мировом первенстве со счетом 3:6.

В составе шведской сборной заброшенными шайбами отметились Оскар Олауссон (6-я минута, бол.), Симон Эдвинссон (28, мен.), Эмиль Андре (35, бол.), Александер Хольц (44, бол.), Теодор Нидербах (52) и Даниэль Юнгман (60). У российской команды отличился Федор Свечков (37) и Матвей Мичков (45, 46).

В следующем матче на турнире российская команда сыграет 28 декабря против Швейцарии, а шведы в тот же день встретятся со Словакией.

МЧМ-2022
Группа B

Россия – Швеция – 3:6 (0:1, 1:2, 2:3)

Голы:

0:1 – Олауссон (Хольц, Гранс), 05:24 (5х4)
0:2 – Эдвинссон, 27:39 (4х5)
0:3 – Андре (Гранс, Эклунд ), 34:16 (5х3)
1:3 – Свечков (Чибриков, Танков), 36:28.
1:4 – Хольц (Эклунд, Андре), 43:26
2:4 – Мичков (Демидов), 44:45 (5х4)
3:4 – Мичков (Смирнов, Демидов), 45:26
3:5 – Нидербах (Торгерссон), 52:37
3:6 Юнгман (Эдвинссон), 59:10 (п.в.)

Вратари: Аскаров (0:00 – 40:00), Гуськов – Валльстедт.
Броски: 30 – 24.
Штраф: 12 – 4.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Тарасова отреагировала на серебро дочери ТутберидзеРоднина мгновенно ответила на слова Рудковской про ТутберидзеЗагитова не сдержалась после победы Валиевой на чемпионате России
У Мичкова залетало всё, у наших вратарей — увы, тоже… Как Россия начала МЧМ с поражения от Швеции
В первом туре молодежного чемпионата мира по хоккею в Канаде сборная России уступила шведам со счетом 3:6, провалив игру в неравных составах.
«Компенсация» за Туктамышеву? А что за анекдот с Муравьевой? В заявке сборной России на Евро нахимичили
Исполком ФФККР утвердил список фигуристов, которые будут представлять Россию на чемпионате Европы в Таллине с 12 по 16 января. Если никто из команды не провалится на ЧЕ, этот состав поедет затем и в Пекин на Олимпийский игры.
«Повторяй себе: я — Гладиатор!» Шесть шагов к полному отказу от спиртного на Новый год
Отказаться от алкоголя на Новый год не так сложно, как кажется, говорит психолог Виталий Кашлаев. Наградой за воздержание станут нормальное самочувствие, здоровая голова и чувство морального превосходства над «слабаками, которые пали перед соблазнами плоти».
Восемь с половиной золотых медалей. Олимпийский прогноз для сборной России #1
За 40 дней до открытия зимней Олимпиады «Плеймейкер» составил прогноз на количество российских золотых медалей. Причем прогноз уникальный - подробный и при этом не окончательный. В оставшееся до Игр время он будет меняться в зависимости от текущих событий.
Лишь бы Аскаров не подкачал! Российская молодежка начинает МЧМ с матча против грозных шведов
Открывать молодежной чемпионат мира сборной России выпало с одним из фаворитов. Шведы наряду с нашей командой идут в числе претендентов на медали с равными шансами, выше котируются только две североамериканские сборные – Канады и США.
«Лига Ставок» — фаворит в тендере РПЛ, а 77 процентов болельщиков не знают беттинг-партнера своей команды
Обзор новостей букмекерского рынка.
Новый триумф победителя Монсона, ноль шансов блогера Тарасова и эффектная концовка от Вагабова
В столичном БКЗ «Атмосфера» в субботу 25 декабря прошел заключительный в уходящем году вечер олдскульного бокса Pravda Fighting.
Что за Олимпиада нас ждет! В Пекин едут космическая Валиева, несгибаемая Трусова и бесподобная Щербакова
В Санкт-Петербурге завершился чемпионат России. В женском одиночном катании весь пьедестал заняли фигуристки школы Этери Тутберидзе – Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова.
Обязательно к просмотру! Календарь главных спортивных событий в 2022 году
В наступающем 2022 году нас ждет масса интересных соревнований: зимняя Олимпиада в Пекине, чемпионаты мира по футболу, хоккею и волейболу и многое другое. «Плеймейкер» составил расписание всех стартов, которые не должен пропустить ни один болельщик.
Россия на молодежных чемпионатах мира по хоккею: все медали и лучшие бомбардиры
26 декабря 2021 года стартует очередной МЧМ - любимое новогоднее зрелище хоккейного болельщика. В нашем видео вспоминаем 26 турниров, на которых наша молодежка брала медали (четыре раза это было золото).
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика