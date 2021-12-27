Сборная Канады одержала волевую победу над Чехией на МЧМ-2022, Пауэр отличился хет-триком

Хоккеисты молодежной сборной Канады стартовали с победы на домашнем чемпионате мира, который проходит в Эдмонтоне и Ред-Дире.

Отметим, что канадцы переиграли Чехию со счетом 6:3. Обе команды выступают в группе А.

Одним из главных героев встречи стал форвард победителей Оуэн Пауэр, отличившийся хет-триком на 13-й, 29-й и 31-й минутах. По голу забили Мэйсон Мактавиш (5), Донован Себранго (20) и Олен Целльвегер (54). Чехи ответили результативными бросками Михала Гута (8), Павела Новака (12), а также Станислава Свозила (13).

Добавим, что свою следующую игру на молодежном первенстве Канада проведет 29 декабря – ее соперником станет Австрия. Днем ранее Чехия сыграет против Германии.