НХЛ перенесла еще три матча регулярного чемпионата из-за коронавируса

Пресс-служба НХЛ сообщила о том, что три матча регулярного чемпионата были отложены из-за коронавируса.

По информации источника, лига перенесла игру между «Коламбусом» и «Чикаго», которая должна была состояться 29 декабря, а также встречи «Питтсбург» – «Торонто» и «Бостон» – «Оттава», запланированные на 30 декабря.

Напомним, что НХЛ приостановила регулярный сезон до 27 декабря по причине сложной эпидемиологической ситуации, связанной с Covid-19. Позднее лига объявила, что матчи возобновятся на день позже, чем ожидалось.