Барбашев внесен в ковид-протокол «Сент-Луиса»

Пресс-служба «Сент-Луиса» сообщила о том, что российский форвард команды Иван Барбашев попал в коронавирусный протокол НХЛ.

По информации источника, положительные тесты на Covid-19 в стане «Блюз» сдали защитник Роберт Бортуццо, а также нападающие Дакота Джошуа и Джеймс Нил.

Отметим, что в нынешнем сезоне 26-летний Барбашев принял участие в 31 матче, забросил 11 шайб и отдал 14 результативных передач. Его команда занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 39 очков.

30 декабря «Сент-Луис» сыграет дома против «Эдмонтона».