Защитник Эдвинссон - о матче с Россией: Мы были хороши и в защите, и перед их воротами

Защитник молодежной сборной Швеции Саймон Эдвинссон рассказал о ходе матча с Россией, в котором его команда вела по ходу игры и одержала убедительную победу со счетом 6:3.

«Думаю, мы сыграли хорошо. Мы были довольно умны и были в хорошем настроении. В игре были и взлеты, и падения, но мы были сильны как в защите, так и перед их воротами. Я считаю, что мы хорошо поработали», - цитирует Эдвинссона пресс-служба ИИХФ.

Добавим, что в следующем матче на турнире российская команда сыграет 28 декабря против Швейцарии, а шведы в тот же день встретятся со Словакией.