Плющев - о матче со Швецией: Тренеры ошиблись, выпустив Аскарова основным вратарем

Заслуженный тренер России Владимир Плющев считает, что тренерский штаб национальной команды допустил ошибку, выпустив Ярослава Аскарова основным вратарем в матче со Швецией.

«Наша команда проиграла очень крепкой команде.

Ещё думаю, что тренеры ошиблись, выпустив Аскарова. Может, в пропущенных шайбах он и не виноват, но вратарь должен выручать свою команду, а не просто «тащить своё».Тренерам необходимо определиться с основным вратарём. Думаю, что им всё же будет Гуськов», – сказал Плющев «Чемпионату».

Добавим, что в следующем матче на турнире российская команда сыграет 28 декабря против Швейцарии, а шведы в тот же день встретятся со Словакией.