Кирилл Кирсанов: Мичков будет лидером нашей команды

Защитник СКА и молодежной сборной России по хоккею Кирилл Кирсанов прокомментировал игру своего партнера по обеим командам Матвея Мичкова.

«Вообще не скажешь, что он младше. Матвей рвется в борьбу, никому не уступает, грызется, ложится под шайбу, ловит ее на себя и выигрывает единоборства. Эта разница никак не ощущается, он будет лидером нашей команды, - приводит слова хоккеиста Sport24.ru.

Напомним, в своем первом матче на молодежном чемпионате мира в Канаде россияне проиграли шведам со счетом 3:6. Мичков отметился дублем.