Экс-защитник «Авангарда» Гончаров заключил контракт с «Сибирью»

Пресс-служба «Сибири» объявила о переходе в команду защитника Максима Гончарова.

Отмечается, что контракт между новосибирским клубом и 32-летним россиянином рассчитан до конца текущего сезона.

Ранее в своей карьере Гончаров выступал за «Авангард». В прошлом сезоне он вместе с командой стал обладателем Кубка Гагарина.

Помимо омского клуба, хоккеист также защищал цвета ЦСКА, «Спартака» и «Салавата Юлаева». В общей сложности он провел в КХЛ 499 матчей, в которых набрал 98 (34+64) очков.