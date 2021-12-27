Российский хоккеист «Аризоны Койотис» Илья Любушкин помещен в COVID-протокол НХЛ.
Как сообщает CBS Sports, участие россиянина в первых после возобновления сезона матчах своей команды под вопросом.
Напомним, лига взяла паузу на рождественские каникулы до 28 декабря в связи со сложной эпидемиологической ситуацией.
За день до возобновления регулярного чемпионата все игроки сдадут тесты, однако уже сейчас три матча перенесены. Общее количество переносов уже достигло 58.
Ранее стало известно, что положительные тесты слали голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев и нападающий «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашев.
источник: CBSSports