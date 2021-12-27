Валерий Каменский - о матче со Швецией: Удаления сборной России повлияли на результат

Советник главного тренера сборной России Валерий Каменский поделился мнением относительно первого матча с командой Швеции, в котором подопечные Сергея Зубова уступили со счетом 3:6.

«Первая игра, много эмоций, много желания. Наверное, это повлияло на те ненужные удаления, из-за которых мы проиграли. В принципе команда играла хорошо, чуть-чуть не удалось вытащить матч. Эти удаления, конечно, повлияли на результат», - сказал Каменский ТАСС.

Следующий матч сборной России на турнире состоится 28 декабря в 00:00 с командой Швейцарии.