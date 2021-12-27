Вячеслав Фетисов: Молодежная сборная России слишком много позволила Швеции играть в большинстве

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился впечатлениями от первого матча молодежной сборной России на чемпионате мира-2022, который проходит в Канаде.

Отметим, что подопечные Сергея Зубова потерпели поражение от Швеции (3:6). В составе российской команды две заброшенные шайбы записал на свой счет Матвей Мичков. Еще один гол забил Федор Свечков.

– Конечно, хотелось бы начать турнир с победы, но дисциплина в игре со шведами была нашим главным врагом. Слишком много позволили сопернику играть в большинстве. Тем лучше, что это произошло в первой игре турнира – будет возможность поработать над ошибками, – цитирует Фетисова Sport24.

Добавим, что в следующем матче на МЧМ-2022 сборная России сыграет против Швейцарии. Встреча запланирована на 28 декабря.