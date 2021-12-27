СКА потерпел гостевое поражение от «Амура»

Хоккеисты СКА уступили «Амуру» (2:3) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

Отметим, что после двух проведенных периодов петербургский клуб вел по ходу встречи со счетом 2:1. В составе красно-синих шайбы забросили Андрей Кузьменко (18-я минута) и Антон Бурдасов (30). Однако дальневосточная команда смогла добиться победы в сегодняшнем матче благодаря голам Глеба Зырянова (19), Александра Горшкова (54) и Сергея Терещенко (55).

Несмотря на поражение в сегодняшней игре, СКА остался лидером турнирной таблицы Западной конференции, имея в своем активе 60 очков. Хабаровский клуб набрал 40 очков и поднялся на девятое место Востока – команда прервала свою серию из пяти матчей без побед в КХЛ.

29 декабря армейцы сыграют в гостях с «Адмиралом», а «Амур» встретится на выезде с клубом из Владивостока 3 января.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) – СКА (Санкт-Петербург) – 3:2 (1:1, 0:1, 2:0)

Голы:

0:1 – Кузьменко (Гусев, Лехтонен), 17:18 (бол.)

1:1 – Зырянов (Бычков, Гиздатуллин), 18:54

1:2 – Бурдасов (Кузьменко, Гусев), 29:12 (бол.)

2:2 – Горшков (Бутузов), 53:30

3:2 – Терещенко (Томашек, Ленц), 54:22 (бол.)

Вратари: Аликин – Николаев.

Броски: 32 – 29.

Штраф: 4 – 4.