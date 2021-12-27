Дмитрий Свищев: Однозначно сборная России пересмотрит свою игру после матча со Швецией на МЧМ-2022

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал поражение молодежной сборной России от Швеции (3:6) в рамках группового этапа чемпионата мира-2022 в Канаде.

Отметим, что в составе команды Сергея Зубова две заброшенные шайбы записал на свой счет Матвей Мичков. Еще один гол забил Федор Свечков.

– Конечно, обидное поражение. Но уверен, наши парни еще себя покажут, они же замотивированные, они же мощные такие, агрессивные в хорошем смысле игроки, уверен, это поражение всколыхнет их, и однозначно ребята пересмотрят свою игру, будут работать над ошибками, и тренеры сделают определенные выводы, ну и будем радоваться нашим победам, – цитирует Свищева «ВсеПроСпорт».

Добавим, что в следующем матче на МЧМ-2022 сборная России сыграет против Швейцарии. Встреча запланирована на 28 декабря.