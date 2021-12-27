«Нефтехимик» обыграл «Адмирал» во Владивостоке

Есть Мичков и русский характер, но этого маловато будет. Выводы из матча Россия — Швеция

В стартовом матче молодежного чемпионата мира по хоккею россияне проиграли «Тре Крунур» - 3:6, оставив двоякое впечатление от своей игры.