«Нефтехимик» обыграл «Адмирал» во Владивостоке

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Адмиралом» и «Нефтехимиком» завершился победой нижнекамского клуба со счетом 4:2.
В составе победившей команды шайбы забросили Евгений Митякин (7-я минута), Вячеслав Лещенко (20), Михаил Сидоров (43) и Марат Хайруллин (45). Соперник ответил голами Дмитрия Саюстова (20) и Вячеслава Ушенина (36).
Отметим, что «Нефтехимик» набрал 44 очка и расположился на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Адмирал» идет 11-м с 27 очками.
29 декабря клуб из Татарстана сыграет в гостях против «Сибири», а дальневосточная команда в тот же день на своей площадке встретится со СКА.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Адмирал» (Владивосток) – «Нефтехимик» (Нижнекамск) – 2:4 (1:1, 1:1, 0:2)
Голы:
0:1 – Митякин (Клок, Секстон), 06:51 (бол.)
1:1 – Саюстов (Обидин), 19:07
2:1 – Вяч.Ушенин (Шулак, Мозик), 35:02 (бол.)
2:2 – Лещенко (Бикмуллин, Попов), 37:53
2:3 – Сидоров (Чивилев, Галимов), 42:38 (бол.)
2:4 – Хайруллин (Сидоров), 44:09
Вратари: Серебряков – Туохимаа.
Броски: 33 – 21.
Штраф: 8 – 6.