«Ребят подвела дисциплина»: Жамнов - о поражении молодежной сборной России от шведов на МЧМ

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов назвал главную причину молодежной национальной команды от Швеции в рамках чемпионата мира в Канаде.

«Во вчерашнем матче наших ребят подвела дисциплина. Против соперника такого уровня нельзя удаляться так много. Сдерживать шведов при игре три на пять очень тяжело. Вчера они круто разыгрывали большинство. У наших ребят было слишком много лишних эмоций. Ничего страшного не произошло. Да, проиграли, но ребятам не нужно расстраиваться. Впереди важнейшие три игры.

Я верю в нашу сборную! Они, конечно, должны выходить в плей-офф», - приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, в стартовом матче турнира россияне проиграли шведам со счетом 3:6.

Следующую встречу подопечные Сергея Зубова проведут против команды Швейцарии 28 декабря. Начало игры в 00.30 по московскому времени.